На первый взгляд, выявить особенность монеты в 50 копеек может быть сложно – однако, присмотревшись к обеим сторонам экземпляра, можно все понять.

Украинские монеты могут иметь большую ценность для нумизматов, особенно если они имеют редкие дефекты. Например, 50 копеек 1992 разновидности "3ВАг" может стоить почти 40 тысяч гривен. Об этом говорится на специализированном сайте для продажи старых монет Violity.

На первый взгляд, выявить изюминку монеты может быть сложно. Однако, присмотревшись к обеим сторонам экземпляра, можно все понять. Также следует обратить внимание на группу – она гладкая.

На реверсе первого гривна следует обратить внимание на расположение ягод. Они расположены нетипично, а пятая ягода кажется "слившейся" с венком.

На трезубце аверса средний зуб толще. Сравнив эту монетку с другими 50 копейками без дефектов, становится очевидным ее особый характер.

Эти монеты были изготовлены на луганском заводе, но с использованием неправильных матриц. Они не имели насечек, поэтому группа имела гладкую поверхность. Это, а также особенности зуба и нетипичное расположение ягод делают эти 50 копеек очень ценными.

Лот с этой монетой был выставлен на аукцион, и она заинтересовала многих нумизматов. Начались торги и стоимость монеты уже поднялась почти до 40 тысяч гривен. Последняя ставка составила 36 тысяч и 3 гривны, но это еще не конец торгов. Поэтому продавец монеты может заработать еще больше.

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