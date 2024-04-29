Втрата телефону або його крадіжка може бути дуже стресовою і дратівливою для власника, але не потрібно панікувати.

Більшість із нас користуються телефонами протягом дня для всього - від банківських операцій до фотографування та спілкування з друзями

Це також викликає занепокоєння, враховуючи, що більшість нашого життя управляється за допомогою цих телефонів.

Захисту екрана блокування на вашому телефоні має бути достатньо, щоб завадити будь-кому отримати доступ до ваших цифрових облікових записів, а також у вас є параметри віддаленого видалення даних, про які ми згадували вище, якщо вони включені.

Шанси на те, що хтось отримає доступ до програми електронної пошти або платіжної програми вашого телефону, досить малі, але завжди краще проявити обережність, коли справа стосується безпеки облікового запису.

Маючи це на увазі, ви можете подумати про зміну паролів для різних цифрових облікових записів від соціальних мереж до хмарних сховищ.

Тоді той, хто має ваш телефон, не зможе їх змінити, тому що вони не знатимуть нових паролів, які ви встановили, і ви не опинитеся заблокованими для своїх власних облікових записів.

Деякі служби та програми дозволяють віддалено вимкнути з'єднання з телефоном.

Наприклад, перейдіть на сторінку свого облікового запису Google в Інтернеті, потім натисніть «Безпека та керування всіма пристроями» , і ви зможете побачити пристрої, на яких ви увійшли до системи.

Щоб вимкнути втрачений або вкрадений телефон та захистити свій обліковий запис, виберіть його та натисніть «Вийти» .

Також непогано повідомити інших людей про те, що сталося. Ви можете почати зі свого оператора мобільного зв'язку, який зможе заблокувати для вас дзвінки та текстові повідомлення, щоб гарантувати, що ваш телефон не використовуватиметься без вашого дозволу.

Також рекомендується звернутися до свого банку, якщо ви використовуєте свій телефон для доступу до банківських програм та інших платіжних сервісів.

Ми б також сказали, що варто зв'язатися з друзями та сім'єю на випадок, якщо вони отримають повідомлення або дзвінок, нібито від вас, хоча насправді воно надійшло зі зламаного телефону.

Читайте також:

Як прибрати нав'язливу рекламу на смартфоні Xiaomi: найефективніші способи.

Як зрозуміти, що ваш телефон прослуховують: названо найкращий спосіб захисту.

Як прискорити роботу старого телефону: найдієвіші лайфхаки.