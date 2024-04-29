Потеря телефона или его кража могут быть очень стрессовыми и раздражающими для владельца, но не нужно паниковать.

Большинство из нас пользуются телефонами в течение дня для всего - от банковских операций до фотографирования и общения с друзьями

Это также вызывает беспокойство, учитывая, что большая часть нашей жизни управляется с помощью этих телефонов.

Защиты экрана блокировки на вашем телефоне должно быть достаточно, чтобы помешать кому-либо получить доступ к вашим цифровым учетным записям, а также у вас есть параметры удаленного удаления данных, о которых мы упоминали выше, если они включены.

Шансы на то, что кто-то получит доступ к приложению электронной почты или платежному приложению вашего телефона, довольно малы, но всегда лучше проявить осторожность, когда дело касается безопасности учетной записи.

Имея это в виду, вы можете подумать об изменении паролей для различных цифровых учетных записей, от социальных сетей до облачных хранилищ.

Тогда тот, у кого есть ваш телефон, не сможет их изменить, потому что они не будут знать новые пароли, которые вы установили, и вы не окажетесь заблокированными для своих собственных учетных записей.

Некоторые службы и приложения позволяют удаленно отключить соединение с телефоном.

Например, перейдите на страницу своей учетной записи Google в Интернете, затем нажмите « Безопасность и управление всеми устройствами» , и вы сможете увидеть устройства, на которых вы вошли в систему.

Чтобы отключить потерянный или украденный телефон и защитить свою учетную запись, выберите его и нажмите «Выйти» .

Также неплохо уведомить других людей о том, что произошло. Вы можете начать со своего оператора мобильной связи, который сможет заблокировать для вас звонки и текстовые сообщения, чтобы гарантировать, что ваш телефон не будет использоваться без вашего разрешения.

Также рекомендуется обратиться в свой банк, если вы используете свой телефон для доступа к банковским приложениям и другим платежным сервисам.

Мы бы также сказали, что стоит связаться с друзьями и семьей на случай, если они получат сообщение или звонок, якобы от вас, хотя на самом деле оно поступило со взломанного телефона.

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