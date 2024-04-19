Специалисты по безопасности рассказали, что нужно делать если у вас украли телефон или вы его потеряли и что делать точно не стоит.

Мобильные телефоны — это не только наш способ общения с друзьями и семьей, но они также являются нашими кошельками , камерами и способом доступа к новостям, музыке, социальным сетям, а также для обмена и записи информации о нашей жизни.

Если ваш телефон все-таки украли, вот шаги, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы или потенциально вернуть его.

Позвоните на свой телефон. Если вам повезет, ваш телефон на самом деле не был украден, а просто забыт или оставлен.

Первое, что вам следует сделать, это позвонить на свой номер телефона и надеяться, что кто-то возьмет трубку. Это, безусловно, самый простой способ вернуть свой телефон. Но если никто не возьмет трубку или, что еще хуже, если кто-то найдет ее и отключит, вам придется взять дело в свои руки.

2. Отслеживайте телефон. Приложения для отслеживания могут спасти жизнь.

Обязательно включите приложение отслеживания на своем телефоне. Телефоны Android могут использовать диспетчер устройств Android , тогда как пользователи iOS имеют функцию «Найти iPhone» . Затем вы можете получить доступ к настройкам безопасности вашего телефона с помощью компьютера.

3. Позвоните в полицию. Нет никакой гарантии, что они действительно смогут помочь вам вернуть ваш телефон, но попытаться стоит, и официальный отчет из полиции также пригодится.

Отчет должен включать физическое описание устройства, а также марку и серийный номер.

4. Удаленно очистите свой телефон. Это особенно актуально, если на вашем устройстве хранится какая-либо личная информация, кредитные карты, важные файлы или конфиденциальные рабочие данные.

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