Мобильные телефоны — это не только наш способ общения с друзьями и семьей, но они также являются нашими кошельками , камерами и способом доступа к новостям, музыке, социальным сетям, а также для обмена и записи информации о нашей жизни.
Если ваш телефон все-таки украли, вот шаги, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы или потенциально вернуть его.
- Позвоните на свой телефон. Если вам повезет, ваш телефон на самом деле не был украден, а просто забыт или оставлен.
Первое, что вам следует сделать, это позвонить на свой номер телефона и надеяться, что кто-то возьмет трубку. Это, безусловно, самый простой способ вернуть свой телефон. Но если никто не возьмет трубку или, что еще хуже, если кто-то найдет ее и отключит, вам придется взять дело в свои руки.
2. Отслеживайте телефон. Приложения для отслеживания могут спасти жизнь.
Обязательно включите приложение отслеживания на своем телефоне. Телефоны Android могут использовать диспетчер устройств Android , тогда как пользователи iOS имеют функцию «Найти iPhone» . Затем вы можете получить доступ к настройкам безопасности вашего телефона с помощью компьютера.
3. Позвоните в полицию. Нет никакой гарантии, что они действительно смогут помочь вам вернуть ваш телефон, но попытаться стоит, и официальный отчет из полиции также пригодится.
Отчет должен включать физическое описание устройства, а также марку и серийный номер.
4. Удаленно очистите свой телефон. Это особенно актуально, если на вашем устройстве хранится какая-либо личная информация, кредитные карты, важные файлы или конфиденциальные рабочие данные.
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