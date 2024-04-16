Со временем телефон работает уже не так быстро, как ранее, поэтому важно обращать внимание на ключевые функции и самостоятельно заботиться об устройстве.

Смартфон или планшет на Android начинает замедляться и подвисать спустя какое-то время и это неизбежно. Это происходит по множеству причин: софт становится более сложным, операционная система увеличивается в объеме, а "железо" устройства остается неизменным. К сожалению, в отличие от компьютеров, нельзя просто так заменить процессор или видеокарту на более современные.

В результате многие могут подумать о покупке нового устройства. Однако не стоит спешить, так как есть несколько способов, которые помогут восстановить производительность вашего устройства.

Перезагрузка

Если ваш телефон внезапно начал тормозить, первым делом стоит попробовать просто перезагрузить его. Во время длительной работы активными остаются множество фоновых процессов, которые могут замедлять его работу. Перезагрузка поможет избавиться от них и очистить систему.

Отключите системные виджеты, живые обои и анимацию

Все эти элементы, хоть и в разной степени, могут замедлить работу вашего устройства и уменьшить его заряд батареи. Чтобы изменить обои и отключить виджеты, достаточно удерживать палец в любом свободном месте на главном экране. В появившемся меню вы сможете выполнить необходимые настройки.

Очистите кэш приложений

Кэш приложений - это временные файлы, которые используются для ускорения работы приложения. Однако со временем они занимают все больше места в памяти устройства и замедляют его работу.

Чтобы очистить данные, нужно найти в "Настройках" необходимое приложение, выбрать в меню "О приложении"/"Использование памяти" и затем "Удалить данные" или "Очистить кэш".

Удалите неиспользуемые приложения

Чем больше приложений установлено на вашем смартфоне, тем больше места они занимают в памяти устройства и тем медленнее он работает. Удалите все приложения, которые вам не нужны или которые вы не использовали за последние несколько месяцев.

Обновите Android и приложения

Вне зависимости от масштаба обновления, их необходимо устанавливать. Обычно они исправляют ошибки, возникшие в предыдущих версиях операционной системы. То же самое касается и приложений.

Сброс до заводских настроек

Сброс до заводских настроек вернет ваш смартфон к начальным настройкам, как если бы вы только что купили его. Однако, стоит помнить, что это действие приведет к удалению всех данных и настроек, сохраненных на устройстве. Поэтому перед сбросом до заводских настроек сделайте резервную копию важной информации.

Отключите сервисы Google

Многие сервисы Google просто занимают память и почти не используются. Например, Google "Ассистент" на старых устройствах может замедлять работу. Рекомендуется отключить эту функцию через настройки аккаунта Google.

Также обратите внимание на другие приложения, которые могут замедлять работу устройства и занимать память, такие как цифровая клавиатура, виджет поиска и голосовой ввод.

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