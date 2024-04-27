Монета виготовлена ​​з нейзильберу – сплаву міді, нікелю та цинку, та випущена обмеженим тиражем у 40 тисяч штук, з яких 20 тисяч представлені у сувенірній упаковці.

Національний банк України випустив у обіг нову пам'ятну монету на честь 38-ї річниці Чорнобильської катастрофи з номіналом у 5 гривень. Монета називається "Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний" і є четвертою у серії, присвяченій відновленню природи в Чорнобильському заповіднику.

Про це повідомили у самому Нацбанку.

"Лелека чорний – рідкісний птах, який став одним із своєрідних символів відродження життя в Чорнобильській зоні. Його популяція на території Чорнобильського заповідника зростає. Це свідчить про відновлення екосистеми регіону та про те, що заповідник стає осередком біорізноманіття навіть в умовах радіаційного забруднення", – повідомляє банк.

На аверсі (лицьовій стороні) нової пам'ятної монети "Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний" зображено стилізоване "колесо життя", що символізує відновлення природи. Це колесо є творчою інтерпретацією міжнародного знаку "Радіаційна загроза", яке оточене листям і декількома видами тварин, що процвітають у 30-кілометровій зоні відчуження Чорнобиля:

лелека чорний;

кінь Пржевальського;

лось;

бурий ведмідь.

На реверсі (зворотній стороні) монети відтворено пейзаж з чорним лелекою, над яким у гнізді видніються пташенята.

Монета виготовлена з нейзильберу — сплаву міді, нікелю та цинку, і випущена обмеженим тиражем у 40 тисяч штук, з яких 20 тисяч представлені у сувенірній упаковці. Її можна придбати через банки-дистриб'ютори, зокрема Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк та Приватбанк.

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