В Україні відзначається суттєвий дефіцит кваліфікованих кадрів на ринку праці, винятком є лише IT-сфера, де пропозиція перевищує попит. За даними опитування Національного банку України, 17,6% компаній мають намір скоротити штат, в той час як 11,3% планують набирати нових співробітників і 71,1% не передбачають жодних кадрових змін.

Загальна ситуація на ринку праці залишається критичною через масштабний дефіцит спеціалістів.

Наталія Слинько, генеральний директор компанії Talent Match, коментує: "Ситуація на ринку дуже різноманітна. Якісь підприємства зростають, якісь не наймають працівників і не зростають. Я можу сказати про професійних фахівців. Попит на них зараз дуже високий".

На сьогодні складно знайти працівників з досвідом та вже сформованими професійними навичками у багатьох галузях, таких як фінанси, маркетинг, продажі та виробництво. Єдина галузь, де не спостерігається нестача кадрів, — це IT, де через значний приріст кількості фахівців у останні роки, попит на них зменшився.

Причинами гострої потреби в кваліфікованих кадрах є повномасштабна війна, яка спричинила мобілізацію, міграцію та переселення мільйонів українців, яким довелося адаптуватися до нових умов ринку праці у різних регіонах країни.

Джерело: OBOZ.UA

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