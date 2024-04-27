В Украине отмечается существенный дефицит квалифицированных кадров на рынке труда, исключением только IT-сфера, где предложение превышает спрос. По данным опроса Национального банка Украины, 17,6% компаний намерены сократить штат, в то время как 11,3% планируют набирать новых сотрудников и 71,1% не предполагают никаких кадровых изменений.

Общая ситуация на рынке труда остается критической из-за масштабного дефицита специалистов.

Наталья Слинько, генеральный директор компании Talent Match, комментирует: "Ситуация на рынке очень разнообразна. Какие-то предприятия растут, какие-то не нанимают работников и не растут. Я могу сказать о профессиональных специалистах. Спрос на них сейчас очень высок".

На сегодняшний день сложно найти работников с опытом и уже сформированными профессиональными навыками во многих отраслях, таких как финансы, маркетинг, продажи и производство. Единственная отрасль, где не наблюдается нехватка кадров, — это IT, где из-за значительного прироста количества специалистов в последние годы спрос на них уменьшился.

Причинами острой потребности в квалифицированных кадрах является полномасштабная война, повлекшая мобилизацию, миграцию и переселение миллионов украинцев, которым пришлось адаптироваться к новым условиям рынка труда в разных регионах страны.

Источник: OBOZ.UA

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