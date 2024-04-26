Українці можуть отримати субсидію, якщо не можуть оплатити комунальні послуги самостійно, але за певних умов.

Українці, які не мають можливості оплачувати комунальні послуги, можуть отримати субсидію. Проте у деяких випадках розмір цієї допомоги може бути меншим, ніж очікувалося. В ПФУ повідомили, що потрібно знати українцям про розрахунок субсидії.

Під час розрахунку субсидії враховується кількість осіб, які фактично проживають у житловому приміщенні, що може відрізнятися від чисельності прописаних осіб.

Кількість осіб, які беруться до уваги при розрахунку субсидії, може змінюватися з часом, наприклад, якщо частина родини виїжджає за кордон.

До складу домогосподарства включаються всі особи, які мають реєстрацію в житловому приміщенні, за винятком тих, хто перебуває за кордоном понад 60 днів на момент подання заяви на отримання субсидії, пояснюють у представників Пенсійного фонду.

Оформити субсидію можна як онлайн, так і офлайн, звернувшись до таких установ: пнсійний фонд України; вебпортал Пенсійного фонду; сервіс "Дія"; уповноважені органи місцевої влади.

Для отримання субсидії потрібно подати спеціальну заяву та документи, включаючи посвідчення особи, декларацію про доходи та витрати, а також документи, що підтверджують реєстрацію за вказаною адресою або діючий договір оренди. Варто зазначити, що термін дії договору оренди безпосередньо впливає на тривалість дії субсидії.

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