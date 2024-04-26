Украинцы, не имеющие возможности оплачивать коммунальные услуги, могут получить субсидию. Однако в некоторых случаях размер этого пособия может быть меньше, чем ожидалось. В ПФУ сообщили, что нужно знать украинцам о расчете субсидии.
При расчете субсидии учитывается количество лиц, фактически проживающих в жилом помещении, что может отличаться от численности прописанных лиц.
Количество лиц, принимаемых во внимание при расчете субсидии, может изменяться со временем, например, если часть семьи уезжает за границу.
В состав домохозяйства включаются все лица, имеющие регистрацию в жилом помещении, за исключением находящихся за рубежом более 60 дней на момент подачи заявления на получение субсидии, объясняют у представителей Пенсионного фонда.
Оформить субсидию можно как онлайн, так и офлайн, обратившись в следующие учреждения: пнсионный фонд Украины; вебпортал Пенсионного фонда; сервис "Действие"; уполномоченные органы местных властей.
Для получения субсидии следует подать специальное заявление и документы, включая удостоверение личности, декларацию о доходах и расходах, а также документы, подтверждающие регистрацию по указанному адресу или действующий договор аренды. Следует отметить, что срок действия договора аренды оказывает непосредственное влияние на продолжительность действия субсидии.
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Напомним, украинцам предоставляется субсидия на аренду жилья.
Как писала Politeka, для субсидии требуются дополнительные документы.
Также Politeka сообщала, кому из украинцев будет отменена субсидия уже в этом году.