Украинцы могут получить субсидию, если не могут оплатить коммунальные услуги самостоятельно, но при определенных условиях.

Украинцы, не имеющие возможности оплачивать коммунальные услуги, могут получить субсидию. Однако в некоторых случаях размер этого пособия может быть меньше, чем ожидалось. В ПФУ сообщили, что нужно знать украинцам о расчете субсидии.

При расчете субсидии учитывается количество лиц, фактически проживающих в жилом помещении, что может отличаться от численности прописанных лиц.

Количество лиц, принимаемых во внимание при расчете субсидии, может изменяться со временем, например, если часть семьи уезжает за границу.

В состав домохозяйства включаются все лица, имеющие регистрацию в жилом помещении, за исключением находящихся за рубежом более 60 дней на момент подачи заявления на получение субсидии, объясняют у представителей Пенсионного фонда.

Оформить субсидию можно как онлайн, так и офлайн, обратившись в следующие учреждения: пнсионный фонд Украины; вебпортал Пенсионного фонда; сервис "Действие"; уполномоченные органы местных властей.

Для получения субсидии следует подать специальное заявление и документы, включая удостоверение личности, декларацию о доходах и расходах, а также документы, подтверждающие регистрацию по указанному адресу или действующий договор аренды. Следует отметить, что срок действия договора аренды оказывает непосредственное влияние на продолжительность действия субсидии.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцам предоставляется субсидия на аренду жилья.

Как писала Politeka, для субсидии требуются дополнительные документы.

Также Politeka сообщала, кому из украинцев будет отменена субсидия уже в этом году.