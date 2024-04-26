Стабільність української економіки та курс валют значною мірою залежить від фінансової підтримки від міжнародних партнерів.

У Міністерстві економіки України очікується, що новий курс долара до 2027 року. Прогнозується потенційна девальвація гривні. Для порівняння, урядовий курс у бюджеті на 2024 рік встановлено на рівні 40,7 грн за долар. Про очікування повідомили у самому міністерстві.

За словами представників міністерства, стабільність української економіки значною мірою залежить від фінансової підтримки від міжнародних партнерів. Проте, згідно з прогнозами, така підтримка з часом зменшуватиметься.

Також наголошується, що в умовах триваючого воєнного конфлікту бюджетний дефіцит залишатиметься високим, хоча й очікується його зменшення в середньостроковій перспективі.

За оновленими даними очікується наступна динаміка обмінного курсу долара:

У 2024 році середній курс становитиме 40,33 грн за долар, а до кінця року він може зрости до 41,67 грн.

У 2025 році прогнозується зростання середнього курсу до 45,9 грн, а до кінця року — до 46,3 грн.

У 2026 році очікується подальше зростання середнього курсу до 48,6 грн, зі зниженням до кінця року до 47,8 грн.

У 2027 році середній курс може стабілізуватися на рівні 48,7 грн, а до кінця року вирости до 49,6 грн.

Однак існують й оптимістичні сценарії:

У 2025 році середній курс може опуститися до 39,6 грн, а до кінця року — до 39 грн.

У 2026 році середній курс може знизитися до 39 грн, а до кінця року — до 38 грн.

У 2027 році середній курс може досягти 40 грн, а до кінця року збільшитися до 41 грн.

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