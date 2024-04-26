Стабильность украинской экономики и курс валют в значительной степени зависят от финансовой поддержки от международных партнеров.

В Министерстве экономики Украины ожидается новый курс доллара к 2027 году. Прогнозируется потенциальная девальвация гривны. Для сравнения, правительственный курс в бюджете на 2024 установлен на уровне 40,7 грн за доллар. Об ожиданиях сообщили в самом министерстве.

По словам представителей министерства, стабильность украинской экономики во многом зависит от финансовой поддержки от международных партнеров. Однако, согласно прогнозам, такая поддержка со временем будет уменьшаться.

Также отмечается, что в условиях продолжающегося военного конфликта бюджетный дефицит будет оставаться высоким, хотя и ожидается его уменьшение в среднесрочной перспективе.

По обновленным данным ожидается следующая динамика обменного курса доллара:

В 2024 году средний курс составит 40,33 грн. за доллар, а к концу года он может вырасти до 41,67 грн.

В 2025 году прогнозируется рост среднего курса до 45,9 грн, а до конца года – до 46,3 грн.

В 2026 году ожидается дальнейший рост среднего курса до 48,6 грн., со снижением к концу года до 47,8 грн.

В 2027 году средний курс может стабилизироваться на уровне 48,7 грн., а к концу года вырасти до 49,6 грн.

Однако существуют и оптимистические сценарии:

В 2025 году средний курс может опуститься до 39,6 грн, а к концу года – до 39 грн.

В 2026 году средний курс может снизиться до 39 грн, а к концу года – до 38 грн.

В 2027 году средний курс может достигнуть 40 грн., а к концу года увеличиться до 41 грн.

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