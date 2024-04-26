Грошову допомогу отримають соціально вразливі групи населення, які проживають у регіонах, найбільш постраждалих від воєнних дій.

"ПриватБанк" уклав договір із благодійним фондом Євангельської Реформаторської церкви Швейцарії (БО БФ "ХЕКС ЕПЕР"), завдяки чому українці матимуть можливість отримати грошову допомогу через платіжну систему PrivatMoney без жодних комісій. Цю інформацію повідомила пресслужба "ПриватБанк".

Грошову допомогу отримають соціально вразливі групи населення, які проживають у регіонах, найбільш постраждалих від воєнних дій, зокрема в Донецькій, Миколаївській та Херсонській областях.

Зареєструватися для отримання грошової допомоги можна буде лише особисто у спеціально відкритих пунктах реєстрації. Інформацію про відкриття таких пунктів у вказаних областях буде надано окремо.

Кожен член сім’ї, який підпадає під критерії вибору, отримає грошову допомогу у розмірі 6660 гривень. Ця грошова допомога буде автоматично переведена на банківські картки або рахунки бенефіціарів через систему PrivatMoney.

У випадку, якщо у особи немає зареєстрованої банківської картки "ПриватБанк" або були допущені помилки при вказівці реквізитів під час реєстрації, вона отримає SMS з контрольним номером переказу. За допомогою цього номера можна буде отримати грошову допомогу через сервіс PrivatMoney, зокрема через "Приват24", термінали самообслуговування, банкомати або відділення "ПриватБанку", а також зателефонувавши за номером 3700.

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