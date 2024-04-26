Поява у продажу місцевої продукції спричинила падіння ціни на імпортну продукцію в українських супермаркетах.

Ціни на продукти в українських супермаркетах постійно змінюються. Перші партії ранньої капусти українського виробництва надійшли в продаж. Ціна на неї становить 20-25 грн за кілограм, що на 40% нижче порівняно з минулим роком, коли перші партії коштували дорожче. Про це повідомили аналітики.

За інформацією низки аналітиків, сезон ранньої капусти розпочався у ті ж самі терміни, що й торік. Основними факторами, які сприяли своєчасному початку сезону, стали м'яка зима та сприятлива тепла весняна погода.

Поява у продажу місцевої капусти спричинила падіння ціни на імпортну продукцію в супермаркетах. Наприклад, наразі капуста з Македонії коштує близько 25 грн/кг, що відповідає ціновому діапазону вітчизняної капусти.

За даними "Мінфіну", станом на 25 квітня великі мережі супермаркетів пропонують білокачанну капусту за середньою ціною 13,66 грн/кг, що на 0,5 грн дешевше порівняно з березнем. Ціни коливаються від 10,7 до 19,44 грн/кг.

Згідно з прогнозами, зміни в цінах на продукти харчування в найближчий час в Україні не очікуються. Втім, слід очікувати зниження вартості деяких товарів, таких як овочі та яйця, які зберігались в овочесховищах протягом зими. Однак можливе зростання цін на молочні продукти.

Джерело: EastFruit.

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