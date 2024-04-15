За останні тижні в супермаркетах України подорожчали банани та яблука, змінилися також ціни на апельсини, які полюбляють українці.

В Україні вартість картоплі та імпортних помідорів знижується, тоді як ціни на популярні серед українців фрукти, зокрема банани та яблука, зростають. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Наразі середня ціна за кілограм бананів становить 68,65 гривні, що є злегка вищою за їхню вартість у березні (68,26 грн). Найдоступніші ціни на банани пропонує мережа Auchan, де вони коштують 59,90 грн за кг.

Ціни на українські яблука також підскочили — з 20,49 грн за кг у березні до 26,44 грн зараз. Вид яблук Айдаред зафіксував підвищення ціни з 23,96 грн. У квітня середня ціна фрукта складає 26,30 грн, а у березні вартість була на рівні 23,96 грн.

Зміни торкнулися й цитрусових. Загальна вартість звичайних апельсинів значно знизилася — з 73,11 грн до 52,40 грн за кг. Єгипетські апельсини тепер можна придбати за 41,5 грн за кг, тоді як місяць тому їхня ціна становила 52,25 грн. В той же час, преміум апельсини подорожчали з 61,71 грн до 67,45 грн за кг.

Нагадаємо, що у квітні ціни на кілька продуктів у супермаркетах в Україні зазнали змін, зокрема, ціни на сало, огірки та гречку значно знизилися до середини весни.

Також зазнали змін ціни на рибу. Подешевшала свіжоморожена скумбрія та свіжоморожений оселедець.

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