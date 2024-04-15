За последние недели в супермаркетах Украины подорожали бананы и яблоки, изменились цены на апельсины, которые любят украинцы.

В Украине стоимость картофеля и импортных помидоров снижается, в то время как цены на популярные среди украинцев фрукты, в частности бананы и яблоки, растут. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Сейчас средняя цена за килограмм бананов составляет 68,65 гривны, что слегка выше их стоимости в марте (68,26 грн). Самые доступные цены на бананы предлагает сеть Auchan, где они стоят 59,90 грн/кг.

Цены на украинские яблоки также подскочили - с 20,49 грн за кг в марте до 26,44 грн сейчас. Вид яблок Айдаред зафиксировал повышение цены с 23,96 грн. В апреле средняя цена фрукта составляет 26,30 грн., а в марте стоимость была на уровне 23,96 грн.

Изменения коснулись и цитрусовых. Общая стоимость обычных апельсинов значительно снизилась – с 73,11 грн до 52,40 грн за кг. Египетские апельсины теперь можно приобрести за 41,5 грн. за кг, тогда как месяц назад их цена составляла 52,25 грн. В то же время премиум апельсины подорожали с 61,71 грн до 67,45 грн за кг.

Напомним, что в апреле цены на несколько продуктов в супермаркетах в Украине претерпели изменения, в частности, цены на сало, огурцы и гречку значительно снизились к середине весны.

Также претерпели изменения цены на рыбу. Подешевела свежемороженая скумбрия и свежемороженая сельдь.

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