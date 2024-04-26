Появление в продаже местной продукции повлекло за собой падение цены на импортную продукцию в украинских супермаркетах.

Цены на продукты в супермаркетах постоянно меняются. Первые партии ранней капусты украинского производства поступили в продажу. Цена на нее составляет 20-25 грн за килограмм, что на 40% ниже по сравнению с прошлым годом, когда первые партии стоили дороже. Об этом сообщили аналитики.

По информации ряда аналитиков, сезон ранней капусты начался в те же сроки, что и в прошлом году. Основными факторами, способствовавшими своевременному началу сезона, стали мягкая зима и благоприятная теплая весенняя погода.

Появление в продаже местной капусты повлекло за собой падение цены на импортную продукцию в супермаркетах. Например, капуста из Македонии стоит около 25 грн/кг, что соответствует ценовому диапазону отечественной капусты.

По данным "Минфина", по состоянию на 25 апреля крупные сети супермаркетов предлагают белокочанную капусту по средней цене 13,66 грн/кг, что на 0,5 грн дешевле по сравнению с мартом. Цены колеблются от 10,7 до 19,44 грн/кг.

Согласно прогнозам, изменения в ценах на продукты питания в ближайшее время в Украине не ожидаются. Впрочем, следует ожидать снижения стоимости некоторых товаров, таких как овощи и яйца, хранившиеся в овощехранилищах в течение зимы. Однако возможен рост цен на молочные продукты.

Источник: EastFruit.

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