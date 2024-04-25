На думку експертів, влітку в Україні можуть запровадити графіки відключення електроенергії, тому важливо дотримуватись рекомендацій Міністерства енергетики.

Українців закликають активно заощаджувати електроенергію в умовах дефіциту на енергоринку, подібно до вимог, які вже були узимку 2022-2023 років. Щоб це робити належним чином, важливо уникати використання декількох потужних електроприладів одночасно, особливо в пікові години ранку та вечора.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

Економія електроенергії не означає повного відмовлення від світла. Іноді достатньо просто вимкнути зайве. Ми вже разом пережили енергетичні труднощі у минулі зими, і ми здатні це зробити й зараз.

Міненерго підкреслює, що наразі пікові години споживання – це ранок з 7:00 до 10:00 та вечір з 19:00 до 22:00. У цей період особливо важливо уникати використання кількох потужних приладів одночасно. Спеціально це стосується таких технічних засобів, як:

пральна машина;

електроплита;

чайник;

пилосос;

праска.

Також у відомстві рекомендують включати пральну машину вночі. Те саме стосується нагрівання води бойлером та зарядження резервних батарей.

Крім цього, українцям радять використовувати енергоефективні лампи потужністю не більше 10 Вт. Також важливо слідкувати за тим, щоб у порожніх приміщеннях світло було вимкнене.

За думкою експертів, літом в Україні можуть запровадити графіки відключення електроенергії. Це пов'язано з очікуваними піками споживання в найспекотніші місяці року.

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