По мнению экспертов, летом в Украине могут ввести графики отключения электроэнергии, потому важно придерживатся рекомендаций Министерства энергетики.

Украинцев призывают активно экономить электроэнергию в условиях дефицита на энергорынке, подобно требованиям, которые уже были зимой 2022-2023 годов. Чтобы это делать правильно, важно избегать использования нескольких мощных электроприборов одновременно, особенно в пиковые часы утра и вечера.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Экономия электроэнергии не означает полного отказа от света. Иногда достаточно просто выключить излишнее. Мы уже вместе испытали энергетические трудности в прошлые зимы, и мы способны это сделать и сейчас.

Минэнерго подчеркивает, что в настоящее время пиковые часы потребления – это утро с 7:00 до 10:00 и вечер с 19:00 до 22:00. В этот период особенно важно избегать использования нескольких мощных устройств одновременно. Специально это касается таких технических средств, как:

стиральная машина;

электроплита;

чайник;

пылесос;

персик.

Также в ведомстве рекомендуют включать стиральную машину ночью. То же касается нагрева воды бойлером и зарядки резервных батарей.

Кроме того, украинцам советуют использовать энергоэффективные лампы мощностью не более 10 Вт. Также важно следить за тем, чтобы в пустых помещениях свет был выключен.

По мнению экспертов, летом в Украине могут ввести графики отключения электроэнергии. Это связано с ожидаемыми пиками потребления в самые жаркие месяцы года.

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