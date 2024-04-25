Украинцев призывают активно экономить электроэнергию в условиях дефицита на энергорынке, подобно требованиям, которые уже были зимой 2022-2023 годов. Чтобы это делать правильно, важно избегать использования нескольких мощных электроприборов одновременно, особенно в пиковые часы утра и вечера.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.
Экономия электроэнергии не означает полного отказа от света. Иногда достаточно просто выключить излишнее. Мы уже вместе испытали энергетические трудности в прошлые зимы, и мы способны это сделать и сейчас.
Минэнерго подчеркивает, что в настоящее время пиковые часы потребления – это утро с 7:00 до 10:00 и вечер с 19:00 до 22:00. В этот период особенно важно избегать использования нескольких мощных устройств одновременно. Специально это касается таких технических средств, как:
- стиральная машина;
- электроплита;
- чайник;
- пылесос;
- персик.
Также в ведомстве рекомендуют включать стиральную машину ночью. То же касается нагрева воды бойлером и зарядки резервных батарей.
Кроме того, украинцам советуют использовать энергоэффективные лампы мощностью не более 10 Вт. Также важно следить за тем, чтобы в пустых помещениях свет был выключен.
По мнению экспертов, летом в Украине могут ввести графики отключения электроэнергии. Это связано с ожидаемыми пиками потребления в самые жаркие месяцы года.
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