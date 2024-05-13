Швейцарія планує виділити допомогу у розмірі до 4 тисяч євро для українців, які перебувають тимчасово в її межах.

Федеральна рада Швейцарської Конфедерації представила проєкт плану повернення громадян України на батьківщину, а допомогу розглядають для досягнення цієї мети.

Згідно з повідомленням на Swissinfo.ch, програма має зацікавити українців, що знаходяться в Швейцарії. Після скасування статусу тимчасового притулку, громадяни будуть мати від шести до дев'яти місяців на виїзд.

Очікується, що приблизно 70 тисяч осіб, що складає близько 80% української спільноти в Швейцарії, скористаються цією можливістю. Більшість з них - жінки з дітьми, які мають документи для перетину кордонів.

Щодо тих, хто захоче залишитися, є плани встановити винятки для найбільш вразливих категорій громадян, таких як неповнолітні без супроводу та люди похилого віку з обмеженими можливостями.

Для тих, хто вирішить залишити країну, передбачено грошову допомогу від 1037 до 4150 євро на особу, залежно від термінів від'їзду. Примусову депортацію розглядають як останній захід, надаючи перевагу самостійному від'їзду.

МЗС Швейцарії зауважило, що тимчасовий статус біженців залишатиметься дійсним, поки є необхідність з гуманітарних міркувань.

Раніше Politeka також писала про те, що найближчими днями українцям відмінять популярний штраф.

Останні новини України:

Ціна на газ: у "Нафтогаз" оголосили, скільки треба платити з 1 квітня

Тариф на газ зросте з квітня, але не у всіх: які ціни встановлені в українських компаніях

Одноразова грошова допомога 5000 гривень: хто з українців може ії отримати