Швейцария планирует выделить помощь в размере до 4 тысяч евро для временно находящихся у нее украинцев.

Федеральный совет Швейцарской Конфедерации представил проект плана возвращения граждан Украины на родину, а помощь рассматривается для достижения этой цели.

Согласно сообщению на Swissinfo.ch, программа должна заинтересовать находящихся в Швейцарии украинцев. После отмены статуса временного убежища граждане будут иметь от шести до девяти месяцев на выезд.

Ожидается, что около 70 тысяч человек, что составляет около 80% украинского сообщества в Швейцарии, воспользуются этой возможностью. Большинство из них – женщины с детьми, имеющие документы для пересечения границ.

Относительно тех, кто захочет остаться, есть планы установить исключения для наиболее уязвимых категорий граждан, таких как несовершеннолетние без сопровождения и пожилые люди с ограниченными возможностями.

Для тех, кто решит покинуть страну, предусмотрена денежная помощь от 1037 до 4150 евро на человека, в зависимости от сроков отъезда. Принудительная депортация рассматривается как последняя мера, предпочитая самостоятельное отъезд.

МИД Швейцарии отметил, что временный статус беженцев будет оставаться действительным, пока есть необходимость по гуманитарным соображениям.

Ранее Politeka также писала о том, что в ближайшие дни украинцам отменят популярный штраф.

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