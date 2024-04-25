Це збільшення пенсії стане можливим після надходження відомостей про сплату єдиного внеску за перший квартал 2024 року.

Від 1 квітня запланований перерахунок пенсій для тих пенсіонерів, які продовжують працювати. Основною умовою для збільшення пенсійних виплат є наявність додаткових 24 місяців стажу. Такі пенсіонери відчують зростання своїх пенсій лише у червні, інші ж не отримають збільшення пенсій.

Про це повідомили в ПФУ.

Тобто перерахунок пенсійних виплат буде проведений лише у випадку, якщо пенсіонер виконає умову про додаткові 24 місяці стажу.

Це збільшення стане можливим після надходження відомостей про сплату єдиного внеску за перший квартал 2024 року до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, звітність за який подається до 10 травня.

В червні, після перерахунку, пенсіонери отримають збільшені пенсійні виплати, а також доплати за попередні місяці, починаючи з квітня, як повідомляє Пенсійний фонд України. За кожен рік новонабутого стажу надбавка складе 23,61 гривні, а мінімальний розмір доплати буде становити 47,22 гривні.

Також з квітня збільшаться пенсійні виплати для пенсіонерів віком старше 65 років, які мають повний стаж.

Це зростання відбувається на тлі збільшення мінімальної зарплати до 8 000 гривень, тому мінімальний розмір пенсій вказаної категорії осіб тепер становить щонайменше 3 200 гривень.

Однак, вже з 1 березня цього року уряд встановив мінімальний розмір пенсій для цієї категорії осіб на рівні 3 370 гривень, відповідно, фактичне збільшення пенсій відбулося ще в період березневої індексації.

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