Это увеличение пенсии станет возможно после поступления сведений об уплате единого взноса за первый квартал 2024 года.

С 1 апреля запланирован перерасчет пенсий для тех пенсионеров, которые продолжают работать. Основным условием увеличения пенсионных выплат является наличие дополнительных 24 месяцев стажа. Такие пенсионеры ощутят рост своих пенсий только в июне, а остальные не получат увеличения пенсий.

Об этом сообщили в ПФУ.

То есть перерасчет пенсионных выплат будет произведен только в случае, если пенсионер выполнит условие о дополнительных 24 месяцах стажа.

Это увеличение станет возможно после поступления сведений об уплате единого взноса за первый квартал 2024 года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования, отчетность за который подается до 10 мая.

В июне после пересчета пенсионеры получат увеличенные пенсионные выплаты, а также доплаты за предыдущие месяцы, начиная с апреля, как сообщает Пенсионный фонд Украины. За каждый год вновь приобретенного стажа надбавка составит 23,61 гривны, а минимальный размер доплаты будет составлять 47,22 гривны.

Также с апреля увеличатся пенсионные выплаты для пенсионеров старше 65 лет, имеющих полный стаж.

Этот рост происходит на фоне увеличения минимальной зарплаты до 8000 гривен, поэтому минимальный размер пенсий указанной категории лиц теперь составляет не менее 3200 гривен.

Однако уже с 1 марта этого года правительство установило минимальный размер пенсий для этой категории лиц на уровне 3 370 гривен, соответственно, фактическое увеличение пенсий произошло еще в период мартовской индексации.

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