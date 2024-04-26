Часто люди втрачають свої пристрої - їх можуть вкрасти або відібрати, у таких випадках особисті дані і навіть гроші на банківській карті можуть опинитися під загрозою, але є можливість віддаленого обмеження доступу до гаджета.

У разі втрати телефону кожен може зіткнутися із втратою коштів чи цінностей через грабіжників чи шахраїв. Якщо ваш телефон був вкрадений, важливо зробити п'ять простих кроків для мінімізації шкоди для себе.

Заблокувати SIM-картку: Повідомте оператора про крадіжку, щоб заблокувати SIM-картку.

Київстар: 466 (всередині мережі) або 0800-300-466 (з інших мереж).

Vodafone: 222 (безкоштовно з мережі Vodafone) або 0800400222 (безкоштовно з інших мереж в Україні).

lifecell: 5433 (безкоштовно з будь-якого номера lifecell) або 0800 20 5433 (безкоштовно зі стаціонарних номерів).

Змінити паролі: Змініть паролі до всіх облікових записів (Google, соцмережі, онлайн-банкінг та інші) через інший пристрій.

Заблокувати банківські картки: Заблокуйте картки, на яких є гроші та встановлені кредитні ліміти. Зверніться до банку, відділення або скористайтеся інтернет-банкінгом.

Повідомити до поліції: Зверніться до поліції із заявою про крадіжку телефону.

Повідомити друзів: Попередьте друзів про крадіжку, щоб вони не потрапили на хитрощі зловмисників.

Для всіх користувачів смартфонів важливо також вжити превентивних заходів:

Знайти PUK-код від SIM-картки.

Записати IMEI телефону у надійному місці.

Встановити резервний номер телефону для відновлення в облікових записах, де це можливо.

Регулярно створювати резервні копії всіх важливих даних.

Зберігати номери важливих контактів не лише у телефонній книзі.

Читайте також:

Як прибрати нав'язливу рекламу на смартфоні Xiaomi: ефективні засоби.

Як зрозуміти, що ваш телефон прослуховують: названо найкращий спосіб захисту.

Як прискорити роботу старого телефону: найдієвіші лайфхаки.