Часто люди теряют свои устройства - их могут украсть или отобрать, в таких случаях личные данные и даже деньги на банковской карте могут оказаться под угрозой, но существует возможность удаленного ограничения доступа к гаджету.

В случае утраты телефона каждый может столкнуться с потерей средств или ценностей из-за грабителей или мошенников. Если ваш телефон был украден, важно принять пять простых шагов для минимизации ущерба для себя.

Заблокировать SIM-карту: Сообщите оператору о краже, чтобы заблокировать SIM-карту.

Киевстар: 466 (внутри сети) или 0800-300-466 (из других сетей).

Vodafone: 222 (бесплатно из сети Vodafone) или 0 800 400 222 (бесплатно из других сетей в Украине).

lifecell: 5433 (бесплатно с любого номера lifecell) или 0800 20 5433 (бесплатно со стационарных номеров).

Изменить пароли: Измените пароли ко всем аккаунтам (Google, соцсети, онлайн-банкинг и другие) через другое устройство.

Заблокировать банковские карты: Заблокируйте карты, на которых есть деньги и установлены кредитные лимиты. Обратитесь в банк, в отделение или воспользуйтесь интернет-банкингом.

Сообщить в полицию: Обратитесь в полицию с заявлением о краже телефона.

Проинформировать друзей: Предупредите друзей о краже, чтобы они не попались на уловки злоумышленников.

Для всех пользователей смартфонов важно также предпринять превентивные меры:

Найти PUK-код от SIM-карты.

Записать IMEI телефона в надежном месте.

Установить резервный номер телефона для восстановления в аккаунтах, где это возможно.

Регулярно создавать резервные копии всех важных данных.

Сохранять номера важных контактов не только в телефонной книге.

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