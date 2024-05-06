Українцям можуть списати заборгованість по кредиту на житло, якщо воно було зруйноване в через бойовч дії.

Банки мають право анулювати борг за кредитом на житло, якщо воно було зруйноване внаслідок бойових дій. Проте це пов'язане з деякими умовами, інформує 24tv.

Борг можуть списати, якщо особа не мала заборгованостей за ним до 23 лютого 2022 року.

Площа знищеної нерухомості повинна відповідати наступним критеріям:

квартира – до 140 квадратних метрів; приватний будинок – до 250 квадратних метрів. Після виконання умов потрібно зібрати відповідні документи і передати їх в банк. У разі позитивного рішення держава компенсує кошти.

Нагадуємо! З 2022 року банки не можуть нараховувати українцям штрафи за несплату кредиту та підвищувати відсоткову ставку за позикою. Ця політика діятиме протягом усього воєнного стану та 30 днів після його завершення. Проте варто пам'ятати, що борг за кредитом все одно нагромаджується, і його доведеться погасити після завершення війни.

Раніше Politeka також писала про те, що незабаром українцям відмінять популярний штраф. Йдеться про штраф за порушення ПДР, який був обов'язковими протягом семи місяців.

Це рішення є сезонним і вступить в силу з 1 травня. Це сезонне правило ПДР, яке передбачено статтею 9.8. Зокрема, з першого травня по перше жовтня інспектори більше не будуть складати протоколи за відсутність увімкненого ближнього світла фар.

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