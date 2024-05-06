Украинцам могут списать задолженность по кредиту на жилье, если оно было разрушено из-за боевого действия.

Банки имеют право аннулировать долг по кредиту на жилье, если оно было разрушено в результате боевых действий. Однако это связано с некоторыми условиями, сообщает 24tv.

Долг могут списать, если лицо не имело задолженностей по нему до 23 февраля 2022 года.

Площадь уничтоженной недвижимости должна соответствовать следующим критериям:

квартира – до 140 квадратных метров; частный дом – до 250 квадратных метров. После выполнения условий необходимо собрать соответствующие документы и передать их в банк. В случае положительного решения, государство компенсирует средства.

Напоминаем! С 2022 года банки не могут начислять украинцам штрафы за неуплату кредита и повышать процентную ставку по ссуде. Эта политика будет действовать в течение всего военного положения и через 30 дней после его завершения. Однако следует помнить, что долг по кредиту все равно скапливается, и его придется погасить после окончания войны.

Ранее Politeka также писала о том, что в скором времени украинцам отменят популярный штраф. Речь идет о штрафе за нарушение ПДД, который был обязательным в течение семи месяцев.

Это решение является сезонным и вступит в силу с 1 мая. Это сезонное правило ПДД, предусмотренное статьей 9.8. В частности, с 1 мая по 1 октября инспекторы больше не будут составлять протоколы за отсутствие включенного ближнего света фар.

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