Дотримуйтесь цих рекомендацій, щоб визначити і усунути проблему із зарядкою вашого Samsung, так як причина може бути найрізноманітнішою, а вирішити помилку потрібно якнайшвидше.

Існує кілька причин, через які Samsung Galaxy може перестати заряджатися від дротового зарядного пристрою. Однією з найпоширеніших є використання пошкоджених або несумісних кабелів та адаптерів.

Перевірте кабель та адаптер заряджання . Переконайтеся, що вони не пошкоджені та добре підключені. Якщо ви помітили пошкодження, краще замінити кабель.

Використовуйте інше джерело живлення . Спробуйте підключити зарядний пристрій до іншого джерела живлення. Проблема також може бути пов'язана з недостатнім живленням від USB-порту комп'ютера або автомобіля.

Використовуйте офіційні зарядні пристрої Samsung . Використання несертифікованих зарядних пристроїв може призвести до неправильної роботи та пошкодження пристрою.

Спробуйте інший кабель або адаптер . Якщо заряджання працює з іншим кабелем або адаптером, проблема може бути у пристрої.

Перевірте роз'єм заряджання . Переконайтеся, що роз'єм заряджання на пристрої чистий і немає сторонніх предметів. Пил та бруд у роз'ємі можуть заважати правильному підключенню кабелю.

Уникайте потрапляння вологи в гніздо заряджання . Якщо пристрій підлягає волозі, дайте йому добре висохнути перед підключенням до зарядного пристрою.

Спробуйте очистити дані програми USBSettings . Це може допомогти у випадку програмних збоїв.

Перевірте роботу смартфона в безпечному режимі . Можливо, проблема викликана програмою, встановленою на вашому пристрої. У безпечному режимі відключаються всі завантажені програми, що дозволяє визначити, чи є проблема з будь-яким із них.

Читайте також:

Як прибрати нав'язливу рекламу на смартфоні Xiaomi: ефективні засоби.

Як зрозуміти, що ваш телефон прослуховують: названо найкращий спосіб захисту.

Як прискорити роботу старого телефону: найдієвіші лайфхаки.