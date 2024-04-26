Існує кілька причин, через які Samsung Galaxy може перестати заряджатися від дротового зарядного пристрою. Однією з найпоширеніших є використання пошкоджених або несумісних кабелів та адаптерів.
Перевірте кабель та адаптер заряджання . Переконайтеся, що вони не пошкоджені та добре підключені. Якщо ви помітили пошкодження, краще замінити кабель.
Використовуйте інше джерело живлення . Спробуйте підключити зарядний пристрій до іншого джерела живлення. Проблема також може бути пов'язана з недостатнім живленням від USB-порту комп'ютера або автомобіля.
Використовуйте офіційні зарядні пристрої Samsung . Використання несертифікованих зарядних пристроїв може призвести до неправильної роботи та пошкодження пристрою.
Спробуйте інший кабель або адаптер . Якщо заряджання працює з іншим кабелем або адаптером, проблема може бути у пристрої.
Перевірте роз'єм заряджання . Переконайтеся, що роз'єм заряджання на пристрої чистий і немає сторонніх предметів. Пил та бруд у роз'ємі можуть заважати правильному підключенню кабелю.
Уникайте потрапляння вологи в гніздо заряджання . Якщо пристрій підлягає волозі, дайте йому добре висохнути перед підключенням до зарядного пристрою.
Спробуйте очистити дані програми USBSettings . Це може допомогти у випадку програмних збоїв.
Перевірте роботу смартфона в безпечному режимі . Можливо, проблема викликана програмою, встановленою на вашому пристрої. У безпечному режимі відключаються всі завантажені програми, що дозволяє визначити, чи є проблема з будь-яким із них.
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