Следуйте этим рекомендациям, чтобы определить и устранить проблему с зарядкой вашего Samsung, так как причина может быть самой разной, а решить ошибку нужно как можно быстрее.

Существует несколько причин, по которым Samsung Galaxy может перестать заряжаться от проводного зарядного устройства. Одной из наиболее распространенных является использование поврежденных или несовместимых кабелей и адаптеров.

Проверьте кабель и адаптер зарядки. Убедитесь, что они не повреждены и хорошо подключены. Если вы заметили повреждения, лучше заменить кабель.

Используйте другой источник питания. Попробуйте подключить зарядное устройство к другому источнику электропитания. Проблема также может быть связана с недостаточным питанием от USB-порта компьютера или автомобиля.

Используйте официальные зарядные устройства Samsung. Использование несертифицированных зарядных устройств может привести к неправильной работе и повреждению устройства.

Попробуйте другой кабель или адаптер. Если зарядка работает с другим кабелем или адаптером, проблема может быть в вашем устройстве.

Проверьте разъем зарядки. Убедитесь, что разъем зарядки на устройстве чист и нет посторонних предметов. Пыль и грязь в разъеме могут мешать правильному подключению кабеля.

Избегайте попадания влаги в разъем зарядки. Если ваше устройство было подвержено влаге, дайте ему хорошо высохнуть перед подключением к зарядному устройству.

Попробуйте очистить данные приложения USBSettings. Это может помочь в случае программных сбоев.

Проверьте работу смартфона в безопасном режиме. Возможно, проблема вызвана приложением, установленным на вашем устройстве. В безопасном режиме отключаются все загруженные приложения, что позволяет определить, есть ли проблема с каким-либо из них.

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