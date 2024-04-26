Существует несколько причин, по которым Samsung Galaxy может перестать заряжаться от проводного зарядного устройства. Одной из наиболее распространенных является использование поврежденных или несовместимых кабелей и адаптеров.
Проверьте кабель и адаптер зарядки. Убедитесь, что они не повреждены и хорошо подключены. Если вы заметили повреждения, лучше заменить кабель.
Используйте другой источник питания. Попробуйте подключить зарядное устройство к другому источнику электропитания. Проблема также может быть связана с недостаточным питанием от USB-порта компьютера или автомобиля.
Используйте официальные зарядные устройства Samsung. Использование несертифицированных зарядных устройств может привести к неправильной работе и повреждению устройства.
Попробуйте другой кабель или адаптер. Если зарядка работает с другим кабелем или адаптером, проблема может быть в вашем устройстве.
Проверьте разъем зарядки. Убедитесь, что разъем зарядки на устройстве чист и нет посторонних предметов. Пыль и грязь в разъеме могут мешать правильному подключению кабеля.
Избегайте попадания влаги в разъем зарядки. Если ваше устройство было подвержено влаге, дайте ему хорошо высохнуть перед подключением к зарядному устройству.
Попробуйте очистить данные приложения USBSettings. Это может помочь в случае программных сбоев.
Проверьте работу смартфона в безопасном режиме. Возможно, проблема вызвана приложением, установленным на вашем устройстве. В безопасном режиме отключаются все загруженные приложения, что позволяет определить, есть ли проблема с каким-либо из них.
Читайте также:
Как убрать навязчивую рекламу на смартфоне Xiaomi: эффективные способы.
Как понять, что ваш телефон прослушивают: назван лучший способ защиты.
Как ускорить работу старого телефона: самые действенные лайфхаки.