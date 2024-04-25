Українці можуть отримати значну суму грошей за деякі монети. Це через їх унікальні особливості, які дуже цінують колекціонери, готові виплачувати за них значні суми. Такі дані опублікували фахівці ресурсу "Монети-ягідки".

Наприклад, за 50 копійок 1992 року варіанту 3ВАг можна отримати від 4 000 до 11 000 гривень. Ці монети характеризуються наступними особливостями:

  • середній зуб тризуба, який є товстим;
  • рисунок розміром 17,7 мм;
  • гроно з номером 1, яке складається з 4 ягід, а п'ята ягода злилася з вінком;
  • гурт має гладку поверхню.

Також, за понад 1 000 гривень можна продати 10 копійок 2001 року, які мають велике значення через невеликий тираж - всього 5 000 штук.

Проте, зауважують експерти, ці монети можуть зустрічатися в обігу. Але якщо вони сильно пошкоджені, їх вартість буде нижчою.

За 1 копійку 1992 року варіанту 1.11АЕ на спеціалізованих аукціонах можуть заплатити від 4 000 до 14 000 гривень. Її можна впізнати за наступними особливостями:

  • круглою верхівкою правого верхнього листа;
  • великими ягодами.

У той же час, Національний банк виводить з обігу монети різних номіналів, випущені до 2003 року, з метою оптимізації номінального ряду. Проте, варто враховувати, що через великі тиражі та використання звичайних матеріалів, ці монети не є дорогими або колекційними.

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Нагадаємо, рідкісні 2 копійки можуть принести десятки тисяч.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк виводить одразу кілька номіналів копійок.

Також Politeka писала, що колекціонери віддадуть понад 10 тисяч за українські 50 копійок.