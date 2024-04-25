Через свої особливості монети високо цінуються колекціонерами – настільки, що вони готові платити за них тисячі гривень.

Українці можуть отримати значну суму грошей за деякі монети. Це через їх унікальні особливості, які дуже цінують колекціонери, готові виплачувати за них значні суми. Такі дані опублікували фахівці ресурсу "Монети-ягідки".

Наприклад, за 50 копійок 1992 року варіанту 3ВАг можна отримати від 4 000 до 11 000 гривень. Ці монети характеризуються наступними особливостями:

середній зуб тризуба, який є товстим;

рисунок розміром 17,7 мм;

гроно з номером 1, яке складається з 4 ягід, а п'ята ягода злилася з вінком;

гурт має гладку поверхню.

Також, за понад 1 000 гривень можна продати 10 копійок 2001 року, які мають велике значення через невеликий тираж - всього 5 000 штук.

Проте, зауважують експерти, ці монети можуть зустрічатися в обігу. Але якщо вони сильно пошкоджені, їх вартість буде нижчою.

За 1 копійку 1992 року варіанту 1.11АЕ на спеціалізованих аукціонах можуть заплатити від 4 000 до 14 000 гривень. Її можна впізнати за наступними особливостями:

круглою верхівкою правого верхнього листа;

великими ягодами.

У той же час, Національний банк виводить з обігу монети різних номіналів, випущені до 2003 року, з метою оптимізації номінального ряду. Проте, варто враховувати, що через великі тиражі та використання звичайних матеріалів, ці монети не є дорогими або колекційними.

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Як повідомляла Politeka, Нацбанк виводить одразу кілька номіналів копійок.

Також Politeka писала, що колекціонери віддадуть понад 10 тисяч за українські 50 копійок.