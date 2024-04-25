Из-за своих особенностей монеты высоко ценятся коллекционерами – настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен.

Украинцы могут получить значительную сумму за некоторые монеты. Это из-за их уникальных особенностей, которые очень ценят коллекционеры, готовы выплачивать за них значительные суммы. Такие данные обнародовали специалисты ресурса "Монеты-ягодки".

К примеру, за 50 копеек 1992 года варианта 3ВАг можно получить от 4 000 до 11 000 гривен. Эти монеты характеризуются следующими особенностями:

средний зуб трезубца, толстый;

рисунок размером 17,7 мм;

кисть с номером 1, состоящая из 4 ягод, а пятая ягода слилась с венком;

группа имеет гладкую поверхность.

Также, за более чем 1 000 гривен можно продать 10 копеек 2001 года, которые имеют большое значение из-за небольшого тиража - всего 5 000 штук.

Однако, отмечают эксперты, эти монеты могут встречаться в обращении. Но если они сильно повреждены, их стоимость будет ниже.

За 1 копейку 1992 года вариант 1.11АЭ на специализированных аукционах может заплатить от 4 000 до 14 000 гривен. Ее можно узнать по следующим особенностям:

круглой верхушкой правого верхнего листа;

крупными ягодами.

В то же время Национальный банк выводит из обращения монеты разных номиналов, выпущенные до 2003 года, с целью оптимизации номинального ряда. Однако, следует учитывать, что из-за больших тиражей и использования обычных материалов эти монеты не являются дорогими или коллекционными.

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