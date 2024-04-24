Телекомунікаційна компанія «Київстар» повідомила про зміни, які почнуть діяти вже з 30 квітня, пише Politeka.net.
Так, з 30 квітня зміниться вартість роумінгових послуг для всіх абонентів Київстар, які перебувають в Монголії.
У «Київстар» підкреслили, що такі зміни відбудуться у зв’язку з підвищенням тарифів міжнародними партнерами компанії в Монголії.
Отже, оновлена вартість послуг наступна. Вихідні дзвінки на номери України та країни перебування, а також всі вхідні дзвінки коштуватимуть 150 грн/хв.
Також подорожчають повідомлення – за SMS доведеться платити по 15 гривень.
Вартість Інтернету - 20 грн/50 КБ.
Також у «Київстар» попередили, що тут не будуть доступними послуги: «Суперсила Роумінг», пакети «Ідеальний роумінг» та «Комфортний роумінг», а також «IoT Роумінг».
Нагадаємо також, що з 17 квітня для всіх абонентів Київстар оновлена послуга Ідеальний роумінг.
Тепер, як зазначали у «Київстар», пакет діятиме, доки абонент не вичерпає всі бонуси — максимум 3 роки, якщо бонуси закінчаться раніше — пакет відключиться і діятимуть стандартні умови.
Нові умови діятимуть для абонентів, які підключать Ідеальний роумінг з 17 квітня.
Ті, хто вже підключили послугу, зможуть користуватися нею на поточних умовах до кінця терміну дії.
Також нагадаємо, що «Київстар» підвищив ціни на свої тарифи.
Підвищення цін мобільний оператор обґрунтував інфляцією, потребою в розширенні кібербезпеки, а також в інвестиціях в додаткове обладнання.
Останні новини України:
Платити не доведеться: в "Lifecell" зробили важливе пояснення всім абонентам.
Номер телефону можуть вкрасти: "Київстар" попередив абонентів.
Як відрізнити справжній антивірус для смартфона і ПК від підробки.