У компанії «Київстар» попередили всіх абонентів про чергове зростання цін на послуги – кого торкнеться і за що доведеться платити більше.

Телекомунікаційна компанія «Київстар» повідомила про зміни, які почнуть діяти вже з 30 квітня, пише Politeka.net.

Так, з 30 квітня зміниться вартість роумінгових послуг для всіх абонентів Київстар, які перебувають в Монголії.

У «Київстар» підкреслили, що такі зміни відбудуться у зв’язку з підвищенням тарифів міжнародними партнерами компанії в Монголії.

Отже, оновлена вартість послуг наступна. Вихідні дзвінки на номери України та країни перебування, а також всі вхідні дзвінки коштуватимуть 150 грн/хв.

Також подорожчають повідомлення – за SMS доведеться платити по 15 гривень.

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Також у «Київстар» попередили, що тут не будуть доступними послуги: «Суперсила Роумінг», пакети «Ідеальний роумінг» та «Комфортний роумінг», а також «IoT Роумінг».

Нагадаємо також, що з 17 квітня для всіх абонентів Київстар оновлена послуга Ідеальний роумінг.

Тепер, як зазначали у «Київстар», пакет діятиме, доки абонент не вичерпає всі бонуси — максимум 3 роки, якщо бонуси закінчаться раніше — пакет відключиться і діятимуть стандартні умови.

Нові умови діятимуть для абонентів, які підключать Ідеальний роумінг з 17 квітня.

Ті, хто вже підключили послугу, зможуть користуватися нею на поточних умовах до кінця терміну дії.

Також нагадаємо, що «Київстар» підвищив ціни на свої тарифи.

Підвищення цін мобільний оператор обґрунтував інфляцією, потребою в розширенні кібербезпеки, а також в інвестиціях в додаткове обладнання.

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