В компании «Киевстар» предупредили всех абонентов об очередном росте цен на услуги – кого коснется и за что придется платить больше.

Телекоммуникационная компания «Киевстар» сообщила об изменениях, которые начнут действовать с 30 апреля, пишет Politeka.net.

Так, с 30 апреля изменится стоимость роуминговых услуг для всех абонентов Киевстар, находящихся в Монголии.

В «Киевстар» подчеркнули, что такие изменения произойдут в связи с повышением тарифов международными партнерами компании в Монголии.

Итак, обновленная стоимость услуг следующая. Исходящие вызовы на номера Украины и страны пребывания, а также все входящие вызовы будут стоить 150 грн/мин.

Также подорожают сообщения – за SMS придется платить по 15 гривен.

Стоимость Интернета – 20 грн/50 КБ.

Также в «Киевстар» предупредили, что здесь не будут доступны услуги: «Суперсила Роуминг», пакеты «Идеальный роуминг» и «Комфортный роуминг», а также «IoT Роуминг».

Напомним также, что с 17 апреля для всех абонентов Киевстар обновлена ​​услуга Идеальный роуминг.

Теперь, как отмечали в «Киевстар», пакет будет действовать до тех пор, пока абонент не исчерпает все бонусы — максимум 3 года, если бонусы закончатся раньше — пакет отключится и будут действовать стандартные условия.

Новые условия будут действовать для абонентов, подключающих Идеальный роуминг с 17 апреля.

Те, кто уже подключили услугу смогут пользоваться ею на текущих условиях до конца срока действия.

Также напомним, что "Киевстар" повысил цены на свои тарифы.

Повышение цен мобильный оператор обосновал инфляцией, потребностью в расширении кибербезопасности, а также инвестициями в дополнительное оборудование.

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