Українські сім'ї, які втратили військового, який був їхнім годувальником, мають право на отримання виплат.

Сім'ям, які втратили військового-годувальника, надаються пенсії, причому їх розмір може варіюватися від мінімуму до максимуму.

Згідно з відомостями начальника управління з виплат Пенсійного фонду України в області, Віктора Кривчука, мінімальна пенсія становить 7800 гривень, а максимальна — 23 610 гривень.

"У квітні вже розпочнуть виплати. Мінімальний розмір пенсії за втрату годувальника складатиме не менше, ніж два прожиткових мінімуми. Якщо наразі це 2361 гривня, ми множимо на 2 і отримуємо мінімум такої виплати", — роз’яснив Кравчук.

Щодо конкретних надбавок та доплат, то для більшості сімей, які втратили військового-годувальника, їх розмір вираховуватиметься індивідуально.

"Якщо йдеться про загиблого військовослужбовця, який мав на утриманні дружину та неповнолітніх дітей, то їм призначається пенсія в разі втрати годувальника. Розмір цієї пенсії для кожного є індивідуальним. Сказати, що в такому випадку буде стільки, але це дуже важко, бо у кожного свої окремі вихідні дані. Не може бути двох однакових заробітних плат, тривалостей стажів. Тобто є певний мінімум і є певний максимум", — підсумував він.

Джерело: telegraf

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