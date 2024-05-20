Семьям, потерявшим военного кормильца, предоставляются пенсии, причем их размер может варьироваться от минимума до максимума.
Согласно сведениям начальника управления по выплатам Пенсионного фонда Украины в области, Виктора Кривчука, минимальная пенсия составляет 7800 гривен, а максимальная - 23 610 гривен.
"В апреле уже начнут выплаты. Минимальный размер пенсии за потерю кормильца будет составлять не менее двух прожиточных минимумов. Если сейчас это 2361 гривна, мы умножаем на 2 и получаем минимум такой выплаты", — разъяснил Кравчук.
Что касается конкретных надбавок и доплат, то для большинства семей, потерявших военного кормильца, их размер будет высчитываться индивидуально.
"Если речь идет о погибшем военнослужащем, который содержал жену и несовершеннолетних детей, то им назначается пенсия в случае потери кормильца. Размер этой пенсии для каждого индивидуальный. Сказать, что в таком случае будет столько, но это очень трудно, потому что у каждого свои отдельные исходные данные. Не может быть двух одинаковых заработных плат, продолжительностей стажей.
Источник: telegraf
Ранее Politeka также писала о том, кто имеет право на субсидию с 1 мая, а кому нужно срочно подать заявление.
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