Украинские семьи, потерявшие военного, который был их кормильцем, имеют право на получение выплат.

Семьям, потерявшим военного кормильца, предоставляются пенсии, причем их размер может варьироваться от минимума до максимума.

Согласно сведениям начальника управления по выплатам Пенсионного фонда Украины в области, Виктора Кривчука, минимальная пенсия составляет 7800 гривен, а максимальная - 23 610 гривен.

"В апреле уже начнут выплаты. Минимальный размер пенсии за потерю кормильца будет составлять не менее двух прожиточных минимумов. Если сейчас это 2361 гривна, мы умножаем на 2 и получаем минимум такой выплаты", — разъяснил Кравчук.

Что касается конкретных надбавок и доплат, то для большинства семей, потерявших военного кормильца, их размер будет высчитываться индивидуально.

"Если речь идет о погибшем военнослужащем, который содержал жену и несовершеннолетних детей, то им назначается пенсия в случае потери кормильца. Размер этой пенсии для каждого индивидуальный. Сказать, что в таком случае будет столько, но это очень трудно, потому что у каждого свои отдельные исходные данные. Не может быть двух одинаковых заработных плат, продолжительностей стажей.

Источник: telegraf

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