Найближчі п'ять років мінімальна кількість стажу, яка потрібна для отримання пенсії, зростатиме - відтак, особи, які вийдуть на пенсію у 2028 році, муситимуть мати щонайменше 35 років стажу.

Українське законодавство надає право громадянам обирати з-поміж різних видів пенсій. Зокрема, можна перейти на виплату за віком, за інвалідністю чи у зв'язку із втратою годувальника. Про те, які виплати мають переваги, розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

Зауважено, що якщо пенсіонер має інвалідність третьої групи і достатньо страхового стажу, то пенсія за віком може бути вигіднішою, ніж пенсія за такою групою інвалідності. Це пов'язано з тим, що пенсіонер з інвалідністю третьої групи може отримувати лише 50% пенсії за віком.

Проте перехід з одного виду пенсії на інший може бути недоцільним, якщо особа з інвалідністю третьої групи ще не досягла пенсійного віку, але вже має повний стаж. У цьому випадку пенсію з інвалідності можуть призначати у повному обсязі, тобто в сумі пенсії за віком.

Для громадян з першою та другою групами інвалідності рішення залежить від віку та стажу. Часто пенсія з інвалідності виявляється вигіднішою за пенсію за віком у таких умовах.

Щоб змінити вид пенсії, потрібно звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) і подати відповідну заяву. Початок нарахування нових виплат відбувається з дня подання заяви на основі наявних у пенсійній справі документів. Додатково фахівці мають врахувати інші відомості про стаж або заробіток, якщо вони не включені у пенсійну справу, включаючи періоди після призначення пенсійних виплат.

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