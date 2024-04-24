Ближайшие пять лет минимальное количество стажа, необходимое для получения пенсии, будет расти - значит, лица, которые выйдут на пенсию в 2028 году, должны иметь не менее 35 лет стажа.

Украинское законодательство предоставляет право гражданам выбирать из разных видов пенсий. В частности, можно перейти на выплату по возрасту, инвалидности или в связи с потерей кормильца. О том, какие выплаты имеют преимущества, рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Отмечено, что если пенсионер имеет инвалидность третьей группы и достаточно страхового стажа, то пенсия по возрасту может быть более выгодной, чем пенсия по такой группе инвалидности. Это связано с тем, что пенсионер с инвалидностью третьей группы может получать всего 50% пенсии по возрасту.

Однако переход с одного вида пенсии на другой может быть нецелесообразным, если лицо с инвалидностью третьей группы еще не достигло пенсионного возраста, но уже имеет полный стаж. В этом случае пенсию по инвалидности могут назначать в полном объеме, то есть в сумме пенсии по возрасту.

Для граждан с первой и второй группами инвалидности решение зависит от возраста и стажа. Часто пенсия по инвалидности оказывается выгоднее пенсии по возрасту в таких условиях.

Чтобы изменить вид пенсии, следует обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) и подать соответствующее заявление. Начало начисления новых выплат производится со дня подачи заявления на основе имеющихся в пенсионном деле документов. Дополнительно специалисты должны учесть другие сведения о стаже или заработке, если они не включены в пенсионное дело, включая периоды после назначения пенсионных выплат.

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