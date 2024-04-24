Незнання, як знайти свій телефон, може викликати справжню паніку, коли в цьому виникне потреба.

Ймовірно, телефон містить надто багато інформації про вас, має доступ до ваших банківських реквізитів та може надати доступ практично до будь-якої особистої сфери вашого життя.

Як знайти втрачений телефон Android за допомогою «Знайти мій пристрій»?

Найпростіший спосіб знайти втрачений телефон Android - використовувати функцію "Знайти мій пристрій", вбудовану у ваш телефон Андроїд через Сервіси Google Play - його також можна використовувати у браузері або завантажити з Google Play Store.

Більшість телефонів, що працюють Android 2.3 або пізнішої версії можуть використовувати цю функцію.

Завжди вмикайте функцію «Знайти мій пристрій» на телефоні Android.

Використовувати цю функцію так само просто, як виконати пошук на запит «Де мій телефон?» у Google, що запропонує сервісу здійснити пошук телефону.

Як знайти втрачений або вкрадений iPhone за допомогою програми «Знайти мій телефон»?

Apple має власну програму Find My iPhone, яка допоможе вам знайти втрачений або втрачений телефон iPhone. Програма встановлюється на кожен пристрій iOS і може відображати зниклий пристрій на карті, щоб ви могли легко знайти його та керувати ним.

Вам необхідно використовувати інший телефон, планшет або комп'ютер iOS, на якому також встановлено програму «Знайти iPhone».

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