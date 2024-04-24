Незнание, как найти свой телефон, может вызвать настоящую панику, когда в этом возникнет необходимость.

Вероятно, телефон содержит слишком много информации о вас, имеет доступ к вашим банковским реквизитам и может предоставить доступ практически к любой личной сфере вашей жизни.

Как найти потерянный телефон Android с помощью «Найти мое устройство»?

Самый простой способ найти потерянный телефон Android — использовать функцию «Найти мое устройство» , встроенную в ваш телефон Андроид через Сервисы Google Play — его также можно использовать в браузере или загрузить из Google Play Store.

Большинство телефонов, что работают Андроид 2.3 или более поздней версии могут использовать эту функцию.

Всегда включайте функцию «Найти мое устройство» на своем телефоне Android.

Использовать эту функцию так же просто, как выполнить поиск по запросу «Где мой телефон?» в Google, что предложит сервису выполнить поиск вашего телефона.

Как найти потерянный или украденный iPhone с помощью приложения «Найти мой телефон»?

У Apple есть собственное приложение Find My iPhone, которое поможет вам найти потерянный или потерянный телефон iPhone. Приложение устанавливается на каждое устройство iOS и может отображать пропавшее устройство на карте, чтобы вы могли легко найти его и управлять им.

Вам необходимо использовать другой телефон, планшет или компьютер iOS, на котором также установлено приложение «Найти iPhone».

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