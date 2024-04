Чи знаєте ви, що можна збільшити заряд акумулятора на телефонах Android за допомогою іншого смартфона?

Насамперед, придбайте USB OTG-кабель, їх можна знайти всюди.

Потім з'ясуйте, чи підтримує телефон Android OTG (On The Go).

Завантажте та встановіть USB OTG Checker із Play Store. Перевірте свій телефон, щоб дізнатися, чи підтримується USB OTG.

Після описаних вище кроків настав час підключити ваш телефон до іншого телефону. Використовуйте кабель USB OTG та звичайний кабель USB для заряджання.

Підніміть палець вгору, і телефон вашого друга буде заряджено! І можна підключити не тільки телефон-телефон, але й інші телефони (камери і т. д.).

Як заряджати інші телефони за допомогою смартфона Google Pixel за допомогою Battery Share?

Щоб ми були всі на одній хвилі, переконайтеся, що на вашому Pixel встановлена ​​остання версія. Ми можемо показати вам, як оновити Android, якщо вам потрібна підказка.

1. Відкрийте «Параметри» > «Акумулятор». Відкрийте програму «Параметри» та натисніть «Акумулятор» .

2. Натисніть кнопку «Поділитися батареєю». Тепер натисніть «Поділитись батареєю» .

3. Увімкніть параметр «Використовувати спільний ресурс батареї». І увімкніть «Використовувати спільний ресурс батареї» .

4. (Необов'язково) Встановіть ліміт заряду батареї та автоматичне заряджання.

Існує кілька налаштувань, які ви, можливо, захочете налаштувати перед використанням Battery Share. Відрегулюйте повзунок, щоб встановити обмеження заряду батареї на Pixel, при якому він перестане ділитися зарядом батареї.

Читайте також:

Як прибрати нав'язливу рекламу на смартфоні Xiaomi: ефективні засоби.

Як зрозуміти, що ваш телефон прослуховують: названо найкращий спосіб захисту.

Як прискорити роботу старого телефону: найдієвіші лайфхаки.