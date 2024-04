Знаете ли вы, что можно увеличить заряд аккумулятора на телефонах Android с помощью другого смартфона?

Прежде всего, приобретите USB OTG-кабель, их можно найти повсюду.

Затем выясните, поддерживает ли ваш телефон Android OTG (On The Go).

Загрузите и установите USB OTG Checker из Play Store. Проверьте свой телефон, чтобы узнать, существует ли поддержка USB OTG.

После описанных выше шагов пришло время подключить ваш телефон к другому телефону. Используйте кабель USB OTG и обычный USB-кабель для зарядки.

Поднимите палец вверх, и телефон вашего друга будет заряжен! И можно подключить не только телефон-телефон, но и телефон-другие устройства (камеры и т. д.).

Как заряжать другие телефоны с помощью смартфона Google Pixel с помощью Battery Share?

Чтобы мы все были на одной волне, убедитесь, что на вашем Pixel установлена ​​последняя версия. Мы можем показать вам, как обновить Android, если вам нужна подсказка.

1. Откройте «Настройки»> «Аккумулятор». Откройте приложение «Настройки» и нажмите «Аккумулятор» .

2. Нажмите «Поделиться батареей». Теперь нажмите «Поделиться батареей» .

3. Включите параметр «Использовать общий ресурс батареи». И включите «Использовать общий ресурс батареи» .

4. (Необязательно) Установите лимит заряда батареи и автоматическую зарядку.

Есть несколько настроек, которые вы, возможно, захотите настроить перед использованием Battery Share. Отрегулируйте ползунок, чтобы установить ограничение заряда батареи на вашем Pixel, при котором он перестанет делиться зарядом батареи.

