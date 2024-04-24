Якщо у вашого телефону виникли проблеми в роботі сім-карти - спочатку перевірте розташування.

Якщо вам цікаво, більшість помилок визначення сім-карти в телефонах відбуваються через неправильне встановлення карти.

Хоча це не завжди так, можливо, вам захочеться спершу перевірити положення вашої SIM-картки.

Як виправити помилку "сим-карта не виявлена" на телефонах Android?

Без зайвих слів, різні способи виправити проблему «SIM-карта не виявлена» на телефонах або планшетах Android.

Перезавантажте пристрій. Перезавантажте Android-пристрій. Якщо ви вставили нову сім-карту, багато телефонів не розпізнають її, поки ви не перезавантажите пристрій.

Зніміть акумулятор. Вимкніть телефон та від'єднайте його від будь-якого джерела живлення. Вийміть акумулятор і зачекайте 30 секунд або більше.

Налаштуйте сім-карту . SIM-картка повинна бути правильно встановлена ​​у вашому Android. Ваша SIM-картка — це те, що підключає вас до мережі, тому це важливо для усунення помилки «SIM-картка не виявлена».

Вручну виберіть оператора/оператора мережі. Іноді ваші налаштування можуть раптово змінитися через оновлення. Іноді ця зміна може призвести до вимкнення мережі.

Якщо ці інструкції відрізняються від того, що ви бачите в інтерфейсі користувача, відвідайте веб-сайт виробника за допомогою.

Змініть режим мережі автоматично. Зміна режиму мережі на "Авто" дозволяє вашому пристрою автоматично вибирати для вас найкращу мережу.

Спробуйте такі методи, якщо проблему сім-карти вирішити не вдалося: вийміть і знову вставте SIM-карту, перевірте пристрій читання SIM-карт, переключити режим польоту, очистіть кеш та дані Android, перевірте лоток для сім-карти, зв'яжіться зі службою підтримки клієнтів .

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