Якщо вам цікаво, більшість помилок визначення сім-карти в телефонах відбуваються через неправильне встановлення карти.
Хоча це не завжди так, можливо, вам захочеться спершу перевірити положення вашої SIM-картки.
Як виправити помилку "сим-карта не виявлена" на телефонах Android?
Без зайвих слів, різні способи виправити проблему «SIM-карта не виявлена» на телефонах або планшетах Android.
Перезавантажте пристрій. Перезавантажте Android-пристрій. Якщо ви вставили нову сім-карту, багато телефонів не розпізнають її, поки ви не перезавантажите пристрій.
Зніміть акумулятор. Вимкніть телефон та від'єднайте його від будь-якого джерела живлення. Вийміть акумулятор і зачекайте 30 секунд або більше.
Налаштуйте сім-карту . SIM-картка повинна бути правильно встановлена у вашому Android. Ваша SIM-картка — це те, що підключає вас до мережі, тому це важливо для усунення помилки «SIM-картка не виявлена».
Вручну виберіть оператора/оператора мережі. Іноді ваші налаштування можуть раптово змінитися через оновлення. Іноді ця зміна може призвести до вимкнення мережі.
Якщо ці інструкції відрізняються від того, що ви бачите в інтерфейсі користувача, відвідайте веб-сайт виробника за допомогою.
Змініть режим мережі автоматично. Зміна режиму мережі на "Авто" дозволяє вашому пристрою автоматично вибирати для вас найкращу мережу.
Спробуйте такі методи, якщо проблему сім-карти вирішити не вдалося: вийміть і знову вставте SIM-карту, перевірте пристрій читання SIM-карт, переключити режим польоту, очистіть кеш та дані Android, перевірте лоток для сім-карти, зв'яжіться зі службою підтримки клієнтів .
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