Есть несколько простых правил, которые помогут уберечь свой телефон от взлома и обезопасить личные данные от хищения.

При неосторожном использовании телефона, активном скачивании различных приложений, работе с документами – всегда высок риск натолкнуться на вредоносное ПО. В результате оптимальная работа смартфона будет нарушена, а вам придется немало повозиться, чтобы вернуть телефон к нормальному режиму использования.

Именно поэтому важно понимать, как обращаться с телефоном и как уберечься от взлома, сохранить свои важные данные. В первую очередь, нужно устанавливать на телефон нужные вам приложения только из проверенных источников.

Не нужно скачивать приложения, которые вам приглянулись из сторонних источников, поскольку многие из приложений, которые вы скачали ради забавы, игр или отдыха могут оказаться с содержанием вирусов.

Из официального источника проще всего сказать то, что вам нужно, в случае опасной загрузки приложения, функция безопасности самого телефона отправит предупреждение.

Регулярное обновление операционной системы необходимо, так как они не только добавляют новые функции, но и улучшают защиту вашего устройства. Обновления также исправляют уязвимости в системе безопасности. Для проверки наличия обновлений следует зайти в раздел "Настройки", зайдите в раздел системы и обновлений.

Никогда не переходите по ссылкам, которые вам присылают в смс. Это одно из основных правил, что уберегут ваш смартфон, поскольку в последнее время участились попытки взлома и отправки вирусов на телефоны благодаря такому способу. Преступники могут так получить доступ к вашим личным данным.

Подключение к незащищенным Wi-Fi в общественных местах нередко тоже бывают вредны, поскольку их могут просто взломать, установить вирус или отслеживающие программы и считывающие ваши пароли, логины и даже номера карточек, когда вы ими воспользуетесь во время подключения к этой сети.

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