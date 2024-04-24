Если вам интересно, большинство ошибок определения сим-карты в телефонах происходят из-за неправильной установки карты.
Хотя это не всегда так, возможно, вам захочется сначала проверить положение вашей SIM-карты.
Как исправить ошибку «сим-карта не обнаружена» на телефонах Android?
Без лишних слов, вот различные способы исправить проблему «SIM-карта не обнаружена» на телефонах или планшетах Android.
Перезагрузите ваше устройство. Перезагрузите Android-устройство. Если вы только что вставили новую сим-карту, многие телефоны не распознают ее, пока вы не перезагрузите устройство.
Снимите батарею. Выключите телефон и отсоедините его от любого источника питания. Извлеките аккумулятор и подождите 30 секунд или более.
Настройте сим-карту. SIM-карта должна быть правильно установлена в вашем Android. Ваша SIM-карта — это то, что подключает вас к сети, поэтому это важно для устранения ошибки «SIM-карта не обнаружена».
Вручную выберите оператора/оператора сети. Иногда ваши настройки могут внезапно измениться из-за обновлений. Иногда это изменение может привести к отключению сети.
Если эти инструкции отличаются от того, что вы видите в пользовательском интерфейсе, посетите веб-сайт производителя за помощью.
Измените режим сети на автоматический. Изменение режима сети на «Авто» позволяет вашему устройству автоматически выбирать для вас лучшую сеть.
Пробуйте такие методы, если проблему сим-карты решить не удалось: извлеките и снова вставьте SIM-карту, проверьте устройство чтения SIM-карт, переключить режим полета, очистите кеш и данные Android, проверьте лоток для сим-карты, свяжитесь со службой поддержки клиентов.
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