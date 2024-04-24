Ви коли-небудь відчували, що хтось стежить за вами через камеру телефону, але переконували себе, що це лише ваша уява грає злі жарти?

Що ж, можливо, це не так - кібератаки відбуваються кілька разів на день і часто у формі злому камер, тобто коли хтось спостерігає за вами через ваш телефон.

Як дізнатися, чи хтось спостерігає за вами через камеру вашого телефону?

Фонові програми використовують дані для продовження виконання завдань, навіть коли програма не використовується. Це часто необхідно для додатків, які надають найсвіжішу інформацію, таку як новини, погода та соціальні мережі. Однак відомо, що шкідливі програми працюють і у фоновому режимі.

Якщо ви не дізнаєтесь про програму, негайно видаліть її зі свого пристрою.

Ще один спосіб дізнатися, чи хтось використовує камеру вашого телефону, щоб спостерігати за вами, — це якщо вона починає демонструвати «дивну поведінку».

Дозволи камери дозволяють або забороняють програмам доступ до камери телефону.

Як правило, власнику телефону необхідно надати програмі дозвіл на використання камери, якщо це необхідно для функціональності.

Якщо з телефону виходять дивні звуки, можливо, ви неусвідомлено берете участь у тристоронній розмові. Ці звуки можуть вказувати на те, що хтось слухає або записує відеодзвінок.

Сканування шпигунських програм може допомогти захистити ваш телефон від шкідливого програмного забезпечення, виявляючи шкідливі файли, посилання та веб-сайти в режимі реального часу. Все, що вам потрібно зробити, це завантажити програму на свій телефон, який попередить вас при виявленні ризику.

Останні новини України:

Як відновити заводські налаштування телефону Xiaomi: простий лайфхак

Щоб Wi-Fi на телефоні працював швидше: поради, про які багато хто не знав.

Також нагадаємо, що «Київстар» приголомшив абонентів новими тарифами.