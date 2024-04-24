Операційна система Android, на базі якої працюють ці пристрої, не має функціоналу для того, щоб показати стан батареї телефону, про що багато користувачів давно мріють.

Гаджети на платформі Android досі не можуть показувати інформацію про стан акумулятора, але незабаром користувачі зможуть дізнатися, в якому стані вбудована пам'ять.

Виробники смартфонів обіцяють, що їхні пристрої служитимуть дедалі довше. Однак це не виключає можливості виходу з ладу певних компонентів з часом, навіть до закінчення передбачуваного терміну служби.

Деякі виробники, такі як Samsung і OnePlus, надають користувачам інформацію про кількість циклів зарядки акумулятора, що залишилися, до його поломки. Однак, операційна система Android, на базі якої працюють ці пристрої, не має функціоналу для такого звіту.

Google робить кроки для вирішення цієї проблеми та працює над новими інструментами. Зокрема компанія готується надати підтримку для відображення відсоткового показника працездатності вбудованої пам'яті пристрою, повідомляє Android Authority.

Відповідні зміни впроваджуються у бета-версії майбутньої операційної системи Android 15. Раніше Android вже збирала такі дані, проте зміна полягає в тому, що тепер інформація відображатиметься у спеціальному додатку та стане доступною для користувачів.

Відомо, що інформацію буде подано з певним округленням. Користувачі смартфонів Pixel зможуть бачити дані з точністю до 1%, у той час як для пристроїв інших виробників округлення буде до 10%. Таким чином, якщо пристрій має несправність пам'яті на рівні 92%, користувач побачить звіт 100%.

Поки невідомо, коли ця функція буде доступна, але передбачається, що її буде реалізовано в Android 15 після її офіційного випуску.

Останні новини України:

Як дізнатися, що телефон прослуховується: явні ознаки.

Чому телефон сильно нагрівається: прості поради, як виправити проблему.

Як прискорити роботу старого телефону: прості лайфхаки.