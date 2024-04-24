нагоди Дня незалежності України, українці отримають одноразову грошову допомогу, максимальна сума якої складає 3100 гривень. Ця виплата передбачена для деяких категорій українців.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №369 від 2 квітня 2024 року, ця допомога буде надана для 14 категорій громадян. Сума виплати залежатиме від категорії, до якої належить особа, і може коливатися від 450 до 3100 гривень.

Отримати грошову допомогу зможуть особи, які є інвалідами війни або колишніми малолітніми ув'язненими концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, а також ті, хто визнаний інвалідом з різних причин, включаючи загальні захворювання та трудове каліцтво. Сума виплати буде різною в залежності від групи інвалідності: для І групи - 3100 гривень, для ІІ групи - 2900 гривень, для ІІІ групи - 2700 гривень.

Учасники воєнних дій, потерпілі Революції Гідності, колишні ув'язнені в малолітньому віці у концтаборах, гетто та інших місцях примусового утримання, а також діти, що народилися в цих умовах, отримають грошову допомогу у розмірі 1000 гривень. Особи, які мають визначні заслуги перед Батьківщиною, також отримають грошову допомогу у розмірі 3100 гривень.

Деяким категоріям громадян буде надана грошова допомога у розмірі 650 гривень:

члени сімей загиблих ветеранів війни;

члени сімей загиблих захисників і захисниць України;

дружини або чоловіки померлих інвалідів війни, які не одружилися;

дружини або чоловіки померлих учасників воєнних дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань.

Учасникам війни, колишнім в'язням концтаборів, а також дітям учасників боротьби з нацистським режимом буде виплачено по 450 гривень. Грошову допомогу отримають ті, хто мав відповідний статус до 24 серпня поточного року.

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