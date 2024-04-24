по случаю Дня независимости Украины, украинцы получат единовременную денежную помощь, максимальная сумма которой составляет 3100 гривен. Эта выплата предусмотрена для некоторых категорий украинцев.

Согласно постановлению Кабинета Министров №369 от 2 апреля 2024 года, эта помощь будет предоставлена ​​для 14 категорий граждан. Сумма выплаты зависит от категории, к которой принадлежит лицо, и может колебаться от 450 до 3100 гривен.

Получить денежную помощь могут лица, являющиеся инвалидами войны или бывшими малолетними заключенными концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также те, кто признан инвалидом по разным причинам, включая общие заболевания и трудовые увечья. Сумма выплаты будет разной в зависимости от группы инвалидности: для І группы - 3100 гривен, для ІІ группы - 2900 гривен, для ІІ группы - 2700 гривен.

Участники военных действий, потерпевшие Революции Достоинства, бывшие заключенные в малолетнем возрасте в концлагерях, гетто и других местах принудительного содержания, а также родившиеся в этих условиях дети получат денежную помощь в размере 1000 гривен. Лица, имеющие выдающиеся заслуги перед Родиной, также получат денежную помощь в размере 3100 гривен.

Некоторым категориям граждан будет предоставлена ​​денежная помощь в размере 650 гривен:

члены семей погибших ветеранов войны;

члены семей погибших защитников и защитниц Украины;

жены или мужья умерших инвалидов войны, которые не женились;

супруги или мужья умерших участников военных действий, участников войны и жертв нацистских преследований.

Участникам войны, бывшим узникам концлагерей, а также детям участников борьбы с нацистским режимом будет выплачено по 450 гривен. Денежную помощь получат те, кто имел соответствующий статус до 24 августа текущего года.

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