По-перше, якщо ви отримали спам-повідомлення, не взаємодійте з ним, якщо ви клацнете посилання або вкладення спам-повідомлення, це може призвести до запуску шкідливого ПЗ, яке заразить ваш телефон.

Ви можете боротися зі спам-дзвінками та небажаною електронною поштою блокуючи та зупиняючи роботизовані тексти за допомогою правильних прийомів та інструментів.

Фактично, відповідаючи на спам-повідомлення, ви тільки підтверджуєте шахраю, що ваш номер дійсний.

Після цього ваш телефон може бути переданий іншим шахраям, що збільшує ваші шанси отримати більше небажаних повідомлень.

смартфон, телефон

Як заблокувати спам, який відправили з мобільного на телефон iPhone та Android?

Ви можете заблокувати номер, який надсилає вам небажані повідомлення. На телефонах iPhone відкрийте отримане текстове повідомлення.

Натисніть номер телефону у верхній частині екрана, а потім натисніть кнопку «Інформація» . На наступному екрані виберіть "Заблокувати цього абонента" , а потім натисніть "Заблокувати контакт" для підтвердження.

На телефоні Android відкрийте текст і торкніться триточкового значка у верхньому правому куті. Подальші дії залежать від вашого телефону та версії ОС.

Або виберіть «Блокувати номер» або виберіть «Подробиці» , а потім натисніть «Блокувати та повідомляти про спам».

Читайте також:

Як прибрати нав'язливу рекламу на смартфоні Xiaomi: найефективніші способи.

Як зрозуміти, що ваш телефон прослуховують: названо найкращий спосіб захисту.

Як прискорити роботу старого телефону: найдієвіші лайфхаки.