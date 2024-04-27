Вам не доведеться миритися зі спамом та небажаними повідомленнями, якщо ви дізнаєтесь, як можна заблокувати спам-повідомлення на телефоні.

По-перше, якщо ви отримали спам-повідомлення, не взаємодійте з ним, якщо ви клацнете посилання або вкладення спам-повідомлення, це може призвести до запуску шкідливого ПЗ, яке заразить ваш телефон.

Ви можете боротися зі спам-дзвінками та небажаною електронною поштою блокуючи та зупиняючи роботизовані тексти за допомогою правильних прийомів та інструментів.

Фактично, відповідаючи на спам-повідомлення, ви тільки підтверджуєте шахраю, що ваш номер дійсний.

Після цього ваш телефон може бути переданий іншим шахраям, що збільшує ваші шанси отримати більше небажаних повідомлень.

Як заблокувати спам, який відправили з мобільного на телефон iPhone та Android?

Ви можете заблокувати номер, який надсилає вам небажані повідомлення. На телефонах iPhone відкрийте отримане текстове повідомлення.

Натисніть номер телефону у верхній частині екрана, а потім натисніть кнопку «Інформація» . На наступному екрані виберіть "Заблокувати цього абонента" , а потім натисніть "Заблокувати контакт" для підтвердження.

На телефоні Android відкрийте текст і торкніться триточкового значка у верхньому правому куті. Подальші дії залежать від вашого телефону та версії ОС.

Або виберіть «Блокувати номер» або виберіть «Подробиці» , а потім натисніть «Блокувати та повідомляти про спам».

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