По-перше, якщо ви отримали спам-повідомлення, не взаємодійте з ним, якщо ви клацнете посилання або вкладення спам-повідомлення, це може призвести до запуску шкідливого ПЗ, яке заразить ваш телефон.
Ви можете боротися зі спам-дзвінками та небажаною електронною поштою блокуючи та зупиняючи роботизовані тексти за допомогою правильних прийомів та інструментів.
Фактично, відповідаючи на спам-повідомлення, ви тільки підтверджуєте шахраю, що ваш номер дійсний.
Після цього ваш телефон може бути переданий іншим шахраям, що збільшує ваші шанси отримати більше небажаних повідомлень.
Як заблокувати спам, який відправили з мобільного на телефон iPhone та Android?
Ви можете заблокувати номер, який надсилає вам небажані повідомлення. На телефонах iPhone відкрийте отримане текстове повідомлення.
Натисніть номер телефону у верхній частині екрана, а потім натисніть кнопку «Інформація» . На наступному екрані виберіть "Заблокувати цього абонента" , а потім натисніть "Заблокувати контакт" для підтвердження.
На телефоні Android відкрийте текст і торкніться триточкового значка у верхньому правому куті. Подальші дії залежать від вашого телефону та версії ОС.
Або виберіть «Блокувати номер» або виберіть «Подробиці» , а потім натисніть «Блокувати та повідомляти про спам».
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