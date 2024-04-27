Вам не придется мириться со спамом и нежелательными сообщениями, если вы узнаете, как можно заблокировать спам-сообщения на телефоне.

Во-первых, если вы получили спам-сообщение, не взаимодействуйте с ним, если вы щелкнете ссылку или вложение в спам-сообщении, это может привести к запуску вредоносного ПО, которое заразит ваш телефон.

Вы можете бороться со спам-звонками и нежелательной электронной почтой блокируя и останавливая роботизированные тексты с помощью правильных приемов и инструментов.

Фактически, отвечая на спам-сообщение, вы только подтверждаете мошеннику, что ваш номер действителен.

После этого ваш номер телефона может быть передан другим мошенникам, что увеличивает ваши шансы получить больше нежелательных сообщений.

Как заблокировать спам, который отправили с мобильного на телефон iPhone и Android?

Вы можете заблокировать номер , который отправляет вам нежелательные сообщения. На телефонах iPhone откройте полученное текстовое сообщение.

Нажмите номер телефона в верхней части экрана, а затем нажмите кнопку «Информация» . На следующем экране выберите « Заблокировать этого абонента» , а затем нажмите «Заблокировать контакт» для подтверждения.

На телефоне Android откройте текст и коснитесь трехточечного значка в правом верхнем углу. Дальнейшие действия зависят от вашего телефона и версии ОС.

Либо выберите параметр «Блокировать номер» , либо выберите «Подробности» , а затем нажмите «Блокировать и сообщать о спаме».

Читайте также:

Как убрать навязчивую рекламу на смартфоне Xiaomi: эффективные способы.

Как понять, что ваш телефон прослушивают: назван лучший способ защиты.

Как ускорить работу старого телефона: самые действенные лайфхаки.