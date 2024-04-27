Во-первых, если вы получили спам-сообщение, не взаимодействуйте с ним, если вы щелкнете ссылку или вложение в спам-сообщении, это может привести к запуску вредоносного ПО, которое заразит ваш телефон.

Вы можете бороться со спам-звонками и нежелательной электронной почтой блокируя и останавливая роботизированные тексты с помощью правильных приемов и инструментов.

Фактически, отвечая на спам-сообщение, вы только подтверждаете мошеннику, что ваш номер действителен.

После этого ваш номер телефона может быть передан другим мошенникам, что увеличивает ваши шансы получить больше нежелательных сообщений.

смартфон, телефон

Как заблокировать спам, который отправили с мобильного на телефон iPhone и Android?

Вы можете заблокировать номер , который отправляет вам нежелательные сообщения. На телефонах iPhone откройте полученное текстовое сообщение.

Нажмите номер телефона в верхней части экрана, а затем нажмите кнопку «Информация» . На следующем экране выберите « Заблокировать этого абонента» , а затем нажмите «Заблокировать контакт» для подтверждения.

На телефоне Android откройте текст и коснитесь трехточечного значка в правом верхнем углу. Дальнейшие действия зависят от вашего телефона и версии ОС.

Либо выберите параметр «Блокировать номер» , либо выберите «Подробности» , а затем нажмите «Блокировать и сообщать о спаме».

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